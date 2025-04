„Die Mobilitätswende und die Energiewende müssen Hand in Hand gehen. Nur durch ein starkes Ladenetz und eine zukunftsfähige Infrastruktur kann die E-Mobilität in Österreich langfristig erfolgreich sein. Eine enge Zusammenarbeit zwischen den Ministerien, die die Agenden Verkehr, Energie und Klima innehaben, ist dabei essenziell. Andernfalls drohen Reibungsverluste, die den Fortschritt ausbremsen“, betont Hauke Hinrichs, CEO von Smatrics, und warnt damit vor den Herausforderungen, die eine Verteilung der Zuständigkeiten auf drei Ministerien mit sich bringt.

Wie Smatrics in einer Aussendung beschreibt, hat die E-Mobilitätsbranche in Österreich in den vergangenen Jahren bewiesen, dass sie Innovation und nachhaltige Lösungen vorantreiben kann. Unternehmen, Ladeinfrastrukturbetreiber und Energieversorger würden bereits eng zusammenarbeiten, um den Hochlauf der Elektromobilität erfolgreich zu gestalten. Doch für eine nachhaltige Weiterentwicklung brauche es auch den klaren Rückenwind aus der Politik.

„Die Player am Markt haben enorme Fortschritte erzielt und tragen aktiv dazu bei, dass Österreich bei der Mobilitätswende mit gutem Beispiel vorangeht. Nun liegt es an der Politik, diesen Schwung zu nutzen und mit klaren Rahmenbedingungen und gezielten Förderungen für eine stabile Zukunft zu sorgen", betont Hinrichs.