Das saisonal bedingte Weihnachtsgeschäft sei laut dem Zentralverband nur ein Treiber eines längerfristigen Trends. Laut aktuellen Statistiken der RTR wurden in Österreich im ersten Halbjahr 2021 insgesamt 150 Millionen Pakete zugestellt. Verglichen mit dem ersten Halbjahr 2020 wurden damit in etwa 34 Millionen Pakete mehr versendet, was eine erneute Steigerung von rund 30 Prozent bedeutet.

Alle Betreiber haben in diesem Jahr kräftig in ihre Infrastrukturen investiert, um mit der Nachfrage Schritt halten zu können. Auch hier zeigt sich, dass die Marktteilnehmer bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Nicht zuletzt würden durch die Investitionen in die Standorte lokale Wertschöpfung erzeugt und Arbeitsplätze geschaffen, so Wagner.