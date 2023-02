Ob Hochbau oder Tiefbau – Bauen boomt. Laut aktuellen Prognosen des Beratungsunternehmens Deloitte wird der Wert der weltweiten Bauproduktion von knapp zehn Billionen Euro im Jahr 2020 auf rund 13,6 Billionen Euro im Jahr 2030 klettern. Megatrends wie Digitalisierung, Bevölkerungswachstum, Urbanisierung und Klimawandel sind die Treiber der Branche. Continental sieht im Bausektor seit je her eine wichtige Grundlage für Mobilität: "Ohne die Bauindustrie würde in unserem Alltag die Infrastruktur fehlen. Nicht umsonst sprechen wir von Baustellen als Keimzelle künftiger Mobilität. Straßen, Brücken, Tunnel und Gebäude müssen gebaut, Schienen verlegt, land- und forstwirtschaftliche Wege erschlossen werden. Und das alles möglichst effizient und nachhaltig", sagt Mario Branco, verantwortlich für den Bereich Business Development für Off- Highway-Anwendungen bei Continental.

Baumaschinen und -geräte vollbringen dabei täglich Höchstleistungen – in anspruchsvoller Umgebung. Staub, Matsch und Dreck gibt es auf fast jeder Baustelle. "Wir liefern seit Jahrzehnten maßgeschneiderte Komponenten für Baumaschinen und Werkzeuge, inzwischen ergänzt um smarte, vernetzte Lösungen. Continental hat als Automobilzulieferer umfangreiche Erfahrungen in der Entwicklung neuer Lösungen für Fahrzeuge. Diese Expertise nutzen wir auch für die Baubranche, dazu kommt unser einzigartiges und sehr breites Produktportfolio. Und: Wir stoppen nicht. Wir schauen in die Zukunft, denken heute schon über die Baustelle 2030 nach und treiben unsere Ansätze und Ideen für die Baubranche stetig voran."