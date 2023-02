Ab sofort übernimmt die Asia Car Import GmbH den Generalvertrieb der elektrischen Nutzfahrzeugmarkte Maxus Motors in Österreich. Vom Start weg gibt es zwei Modelle in Österreich die bereits ab Herbst an Kunden ausgeliefert werden. Los geht's mit dem vollelektrischen eDeliver 3 (90 kW/122 PS) mit zwei Fahrzeuglängen und 52,5 kWh-Batterie, zudem wird der größere eDeliver 9 (150 kW/204 PS) angeboten, der ebenfalls mit zwei Fahrzeuglängen und drei Batterieversionen an den Start geht. Das On-Board-Ladegerät ist für dreiphasiges Wechselstrom-Laden mit bis zu 11 kW an Leistung ausgelegt. Das Modell eDeliver 3 verfügt über 5 Jahre Garantie beziehungsweise 100.000 Kilometer, der eDeliver 9 über drei Jahre beziehungsweise 100.000 Kilometer.