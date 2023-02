Viele Unternehmen wie Abschleppdienste würden aus Effizienz- und Umweltgründen ihre Fahrzeuge außerhalb der Betriebszeiten direkt in den jeweiligen Einsatzgebieten parken, so Böhm. Dadurch könnte auf Einsätze schneller reagiert und unnötige Leerfahrten verhindert werden. Mit der neuen Regelung müsse das Fahrzeug jeden Tag erneut in das jeweilige Einsatzgebiet gefahren werden. Für einen Abschleppdienst mit Betriebsstandort im 22. Bezirk und Einsätzen im 23. Bezirk bedeute das eine Fahrt quer durch die Stadt. "Das schafft nicht nur abwendbare Leerfahrten und eine Belastung für die Umwelt, sondern auch mehr Verkehr zu den Spitzenzeiten in der Früh und am Abend", so Böhm.