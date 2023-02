„Wir wollen sowohl Personen mit, aber auch ohne C-Führerschein ansprechen und sie den Unternehmen vorstellen. Für Personen, die dann eine Einstellungszusage bekommen, gibt es die Möglichkeit für unterschiedliche Förderungen“, erläutert Petra Draxl, Geschäftsführerin AMS Wien. Ab September fördert das AMS Personen mit C-Führerschein und Einstellungszusage, die aber noch die Weiterbildung zum Berufsfahrer (C95) benötigen. „Wenn ein Unternehmen und ein Fahrer gut zusammenpassen, dann soll es an der Weiterbildung nicht scheitern. Das gleiche Angebot gibt es auch für Busfahrer“, hält Draxl fest. Jene Personen, die als Berufswunsch Lkw-Fahrer angegeben haben, werden von ihren Betreuern kontaktiert und über neue Stellenangebote informiert.

Für Arbeitssuchende ohne C-Führerschein, aber mit dem Wunsch Lkw-Fahrer zu werden, gibt es ebenfalls ab September die Möglichkeit auf eine Förderung. Im Rahmen des Projekts „Friends on the Road“ übernimmt das AMS die Kosten für bis zu 100 C-Führerschein Ausbildungen. „Auch hier gilt, kommt es zu einer Einstellungszusage, kann man im Rahmen dieses Projekts gefördert werden“ führt Böhm aus und betont, „dass so der Nachwuchs in dem Beruf optimal unterstützt wird“. Nach erfolgreicher Absolvierung des C-Führerscheins als auch der Grundqualifikation C95, haben Neulinge in einem dreiwöchigen Arbeitstraining die Chance, sofort und in sicherer Umgebung Praxiserfahrung zu sammeln.