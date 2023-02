Die Bundessparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer weist darauf hin, dass während des Zeitraumes von 1. November bis 15. April der Lenker ein schweres Nutzfahrzeug zur Güterbeförderung (N2 und N3) nur verwenden darf, wenn zumindest an den Rädern einer Antriebsachse Winterreifen (Schnee- und Matschreifen) angebracht sind. Für Omnibusse (Kraftfahrzeuge der Klassen M2, M3) gilt ein Zeitraum von 1. November bis 15. März. Weiters darf der Lenker eines Kraftfahrzeuges der Klasse M1 (Personenkraftwagen) oder N1 (Leichtes Nutzfahrzeug, Klein-Lkw) während des Zeitraumes 1. November bis 15. April bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen dieses Fahrzeug nur in Betrieb nehmen, wenn an allen Rädern Winterreifen (Schnee-, Matsch-, Eisreifen) oder wenn die Fahrbahn mit einer zusammenhängenden oder nicht nennenswert unterbrochenen Schnee- oder Eisschicht bedeckt ist, Schneeketten auf den Antriebsrädern angebracht sind. (Quelle: Wirtschaftskammer Österreich; Bundessparte Transport und Verkehr).