Vor Ort präsentiert Wielton verschiedene Marktfavoriten. Besucher können sich am Stand auf einen dreiachsigen Kippauflieger freuen. Die Kipper von Wielton zeichnen sich durch einen soliden und langlebigen Aufbau mit optimalen Nutzlastverhältnissen aus. Selbst unter extremen Einsatzbedingungen, zum Beispiel in der Bauindustrie, garantieren sie zuverlässige Arbeit in schwierigem Gelände, auf kurzen Strecken und bei häufiger Be- und Entladung. Die Containerauflieger sind für den multimodalen Transport ausgelegt. Wielton bietet sie in diversen Varianten an: mit starrer Front oder starrem Heck oder mit Front- und/oder Heckausschub, was den Transport von Containern in den Größen von 20 bis 45 Fuß ermöglicht. Vor Ort wird ein dreiachsiges Modell präsentiert. Curtainsider von Wielton bestechen unter anderem durch ihre innovative Bauweise des Rahmens und zahlreiche Individualisierungsmöglichkeiten für Kunden. Die optimierte Konstruktion überzeugt mit erhöhter Festigkeit, Verwindungssteifigkeit und Funktionalität bei gleichzeitig optimalen Gewichtsverhältnissen. Das durchdachte Design ermöglicht sowohl leichtes Manövrieren als auch ein sicheres Be- und Entladen. Ein Modell wird auf dem Außengelände am Haupteingang zu sehen sein, ein weiteres am Stand eines Kooperationspartners.