Die Sparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Niederösterreich hat den Ball in Sachen Klimaschutz und Mobilitätswende von der Politik aufgenommen: In einer Veranstaltung am 6. September in St. Pölten mit dem Titel „Green Deal: Technologie-Mix und Kostenwahrheit“ wurden die Mitglieder von hochkarätigen Vortragenden über bevorstehende Änderungen im Bereich des Antriebs und Betriebs von schweren Nutzfahrzeugen informiert. Spartenobfrau Beate Färber-Venz betonte einerseits die Bedeutung des Transportsektors für die Wirtschaft, andererseits auch die Verantwortung für unsere Kinder und das Klima. Der Umbruch, der uns allen im Verkehrssektor bevorsteht, sei mit jenem zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu vergleichen, als der Verbrennungsmotor die Pferdekutsche ersetzte. Dabei könne man sehen, dass Veränderungen nicht nur negativ sei – schließlich trauert heute kaum noch jemand der Pferdekutsche als Transportmittel nach. Und während viele Städte heutzutage mit NOx und Feinstaubbelastung zu kämpfen haben, drohte Wien um 1900 im Pferdemist zu ersticken.