Kraftstoff : Whiskey-Transport mit Destillerie-Abfällen

Hier bekommt "One for the road" eine ganz eigene Bedeutung. Der schottische Whiskybrenner Glenfiddich verfolgt seine Nachhaltigkeitsziele, indem das Unternehmen Destillerie-Abfälle als Treibstoff für seine Lkw benutzt.