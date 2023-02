Zu den weiteren Neuheiten, die auf der Karlsruher Messe gezeigt werden, gehört die neue Werbas-Schnittstelle zu dem Teilekatalog EWOS 3.0 von Europart. Durch die Verbindung werden die Teile mit allen aktuellen Informationen in einen Werbas-Auftrag übernommen und der Artikelstamm automatisch aktualisiert. Durch die digitale Anbindung können Lagerbestellungen ebenso wie auftragsbezogene Teilebestellungen direkt aus Werbas-Nfz heraus getätigt werden.

Ebenfalls dem Teilebereich zugeordnet wird die TRP-Markenfunktionalität, mit der Werbas als erster Anbieter von Werkstatt-Management-Systemen alle notwendigen Schnittstellen und Anbindungen an die zu DAF gehörende TRP-Plattform in einer Paketlösung umgesetzt hat.

Das Angebotsspektrum von TRP umfasst rund 80.000 Teile in OE-Qualität für alle Lkw-Marken, unabhängig von Typ und Alter. Alle Produkte werden strengsten Tests unterzogen. Kunden erhalten zwei Jahre volle Garantie auf die Teile.

Diese und viele weitere spannende Ansätze für Softwarelösungen, die nicht am Werkstatttor enden, finden sich auf der NUFAM in Halle 1 am Stand C 118.