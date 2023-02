Als nächstes sollen zu einem späteren Zeitpunkt ein H2-Tech-Master-Modell mit 19 Kubikmeter Ladekapazität und einer Reichweite von 250 Kilometern erscheinen sowie ein H2-Tech-Master-Combi der für bis zu 15 Personen mit einer Reichweite von rund 300 Kilometern ausgelegt ist. Die Wasserstofftankstelle von Hyvia ermöglicht Tankvorgänge wie bei Fahrzeugen mit konventionellem Benzin- oder Dieselmotor. Das Joint Venture verspricht, dass der Master Kastenwagen H2-Tech innerhalb von fünf Minuten wieder einsatzbereit ist. Der Wasserstoff wird entweder vor Ort durch Wasserelektrolyse erzeugt oder mit Tankanhängern angeliefert. Die Hyvia-Wasserstofftankstellen werden zum Kauf, zum Leasing oder zur Miete angeboten.

Grundsätzlich will Hyvia die gesamte Fertigung in Frankreich halten. So wird der Master Van im Werk Batilly hergestellt, ehe die Integration von Elektro- und Wasserstoffantrieb von PVI, einer Tochtergesellschaft der Renault-Gruppe, in Gretz-Armainvilliers realisiert wird. Den E-Motor steuer das Werk Cleon bei, die Montage der Brennstoffzelle wird im Werk Flins bewerkstelligt. Die Wasserstofftanks liefert der französische Konzern Faurecia zu.