Krone war ein Pionier unter den Serienherstellern und hat bereits frühzeitig innovative Volumenauflieger auf den Markt gebracht. Am Ende der Evolution des Mega Liners steht nun ein innovatives Volumenfahrzeug, das Transportunternehmen zahlreiche, handfeste Vorteile bietet. Die lange Erfahrung spiegelt sich in den vielen praxisgerechten Details des Mega Liner wider. So lassen sich dank des neuen modularen Rammpufferkonzepts die Rammpuffer oder -rollen tauschen oder in allen denkbaren Kombinationen erweitern – ohne dass ein einziges Loch gebohrt werden muss. Dank der neuen Dachkonstruktion lässt sich das hydraulische Hubdach ohne größeren Kraftaufwand bis zu 500 mm weit öffnen und schließen. Ein besonderes Highlight des neuen Mega Liner ist die innovative hydraulische Heckverbreiterung für überbreites Ladegut. Dafür werden zunächst Dach, Seitenplanen und Hecktüren geöffnet, und letztere wird mit der Feststellkette gesichert. Dann pumpt der Fahrer über die hydraulische Bedieneinheit das speziell konstruierte Heck auseinander – um bis zu 500 mm je Seite. Die Durchladebreite im Lichten wächst damit auf ca. 3.480 mm. So kann überbreites Ladegut schnell, einfach und sicher be- und entladen werden.