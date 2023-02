Personalia : Vorstandswechsel bei Hödlmayr

Mit gravierenden Veränderungen startet der Fahrzeug-Logistik-Experte Hödlmayr in das zweite Halbjahr. Andreas Sundl übernimmt die Vorstands-Agenden vom langjährigen COO (Chief Operating Officer) Martin Wilflingseder. Robert Horvath, CFO (Chief Financial Officer), wird neuerlich bestellt und Wolfgang Niessner wechselt wieder in den Aufsichtsrat.