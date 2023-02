Die Traktionsbatterien mit hoher Energiedichte nutzen die neueste Generation der Lithium-Ionen-Zelltechnologie und werden in einem Produktionswerk von Volvo zusammengebaut. Ein elektrisch angetriebener Lkw mit sechs Batteriepaketen kann bis zu 540 kWh speichern. Dies soll eine Reichweite von bis zu 300 km ermöglichen. Die Wechselstromaufladung mit bis zu 43 kW ist ideal für das Laden über Nacht. Alternativ kann auch eine Schnelladung mit Gleichstromaufladung mit bis zu 250 kW erfolgen. Dies ist sehr nützlich, wenn zwei Schichten gearbeitet werden oder wenn das Fahrzeug in der Mittagspause aufgeladen werden muss, um zusätzliche Reichweite zu erzielen. Mit einem Gleichstromladegerät mit 250 kW ist es möglich, in weniger als 90 Minuten bis zu 80 Prozent der Batteriekapazität aufzuladen.