Mit der „Low Emission Tour“ präsentierte Volvo Trucks seine Transportlösungen im Rahmen einer Roadshow in ganz Europa auf dem Weg zu „Zero Emissions“. Auch in Österreich machten die Schweden halt, nämlich im Volvo Group Truck Center in Premstätten bei Graz.

Ausgangslage und Anlass für die Tour ist natürlich die allgegenwärtige Diskussion rund um den Klimawandel und die Treibhausgas-Emissionen. Gerade im Schwerlastverkehr war der CO2-Ausstoß zwischen 1990 und 2016 insgesamt um ein Viertel gestiegen. Nun soll dieser, gemäß EU-Zielvorgabe, bis 2030 wieder um 30 Prozent sinken. Volvo will dazu einerseits seine Verbrennungsmotoren