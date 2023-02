Ab dem 1. Juli 2021 müssen alle neuen Elektrofahrzeuge in der EU einen bestimmten Schallpegel abgeben, wenn sie mit einer Geschwindigkeit von weniger als 20 km/h unterwegs sind. Der erforderliche Schallpegel hängt von der Fahrgeschwindigkeit ab und nimmt mit zunehmender Geschwindigkeit zu. Bei der Maximalgeschwindigkeit von 20 km/h sollten es mindestens 56 Dezibel sein. In den USA gibt es ähnliche Vorschriften für Fahrzeuge, die 30 km/h oder langsamer fahren. Wenn das Fahrzeug zu leise ist, muss es mit einem externen akustischen Fahrzeugwarnsystem (AVAS, Acoustic Vehicle Alerting System) ausgestattet werden.

Um die neuen Vorschriften zu erfüllen und gleichzeitig die Vorteile zu wahren, die sich aus dem niedrigeren Geräuschpegel von Elektrofahrzeugen ergeben, hat Volvo Trucks eine Reihe spezieller Audio-Effekte für seine elektrischen Lkw-Modelle entwickelt. „Wir begrüßen die neue Vorschrift ausdrücklich. Schon als Kinder haben wir gelernt, uns im Straßenverkehr nicht nur auf das zu verlassen, was wir sehen, sondern auch auf das, was wir hören. Dieses Muster sitzt so tief, dass wir uns manchmal nicht einmal umschauen, bevor wir eine Straße überqueren! Mit unserem neuen Warnsystem wollen wir dazu beitragen, dass unsere elektrischen Lkw garantiert von Fußgängern und Radfahrern bemerkt werden", so Anna Wrige Berling, Director für Verkehrs- und Produktsicherheit bei Volvo Trucks.

Die verschiedenen Töne sind das Ergebnis gründlicher Untersuchungen und Tests, die von den Akustikexperten der Volvo Group durchgeführt wurden. „Besonders stolz sind wir darauf, hochwertige akustische Signale entwickelt zu haben, die deutlich genug sind, um Personen im Umfeld warnen zu können, aber trotzdem von Fahrer:innen und von anderen Verkehrsteilnehmer:innen als angenehm empfunden werden“, so Anna Wrige Berling. Wichtig ist der Hinweis, dass die Fahrzeuge immer noch viel leiser sein werden als ihre Pendants mit Verbrennungsmotor.

„Die Signale sind so konzipiert, dass sie nicht durch Wände hindurchdringen. Unsere Fahrzeuge werden sich nach wie vor für den geräuscharmen nächtlichen Lieferverkehr eignen, zu besseren Arbeitsbedingungen für die Fahre beitragen und die Umwelt leiser und sauberer machen“, so Anna Wrige Berling.