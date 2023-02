Bei ähnlichen Veranstaltungen in Frankreich und Spanien wurde der Volta Zero kürzlich in über 600 Einzelvorführungen interessierten Kunden präsentiert. Deutschland ist nun die letzte Station der Kundentour durch Kontinentaleuropa. Der Volta Zero wird in München in Zusammenarbeit mit dem Volta Trucks-Kunden Petit Forestier und in Frankfurt mit dem Partner DB Schenker vorgestellt.

Interessierte Kunden können eine Demonstration des Volta Zero über die Webseite des Herstellers buchen. Im Anschluss an die deutsche Roadshow wird der vollelektrische Volta Zero vom 30. Juni bis 1. Juli auf der Messeveranstaltung „Innovation and Technology in Logistics – ITT Hub“ auf dem internationalen Messegelände im britischen Farnborough erstmals einem breiteren Publikum vorgestellt.