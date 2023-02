Ab der Nacht auf Mittwoch wird in ganz Niederösterreich mit Minusgraden gerechnet und ab Freitag kommen Schneefälle bis in tiefe Lagen hinzu. Damit starten auch die "Eisbrecher" des niederösterreichischen Landesstraßendiensts in die Winterdienstsaison 2021/22. "1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen bei einem Volleinsatz auch während des Lockdowns für den bestmöglichen Schutz von Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern. Die Planung für den Einsatz auf den 13.600 Kilometern Landesstraßen steht und die Mannschaft ist bereit", berichtet Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP).

Durchgeführt wird der Winterdienst auf Niederösterreichs Landesstraßen von den 58 Straßenmeistereien mit rund 368 eigenen Fahrzeugen und 277 angemieteten Lkw, welche für Räum- und Streueinsätze für den Winterdienst ausgerüstet werden müssen. Jedem Fahrzeug ist eine bestimmte Route zugeordnet und in den Räum- und Streuplänen jeder Straßenmeisterei festgehalten. Straßen mit geringem Verkehrsaufkommen werden mit Streusplitt winterdienstlich betreut, Landesstraßen mit hohem Verkehrsanteil werden als Salzstreustrecken geführt. "Ein effizienter und umweltschonender Umgang mit den Streumitteln ist uns dabei besonders wichtig", betont Straßenbaudirektor Josef Decker.