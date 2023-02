UPDATE +++ Abgesagt: Das Bulli-Festival findet erst 2023 statt ++++





Seit 2007 wartete die Fangemeinde sehnsüchtig auf die Botschaft, dass es wieder ein Bulli Treffen von Volkswagen Nutzfahrzeuge gibt. Am 15. Juli war die Begeisterung in der Fan-Community groß. In der Facebook-Gruppe „Volkswagen Nutzfahrzeuge Oldtimer“ gab es einen „geheimnisvollen“ Post, mit einem Kalendereintrag für 2022. Schnell verbreitete sich dieser Termin in der ganzen Welt und die Vorfreude auf das Treffen ist riesig.