Goodyear DrivePoint ist ein vernetztes System für die automatische und dynamische Reifendruckmessung auf dem Betriebshof. Mit dieser neuen Lösung ist der Reifendruck aller Fahrzeuge der Flotte sichtbar, sodass die Reifenwartung effektiver planbar ist. Es umfasst Reifendrucksensoren, die einfach auf die Reifenventile aufgesetzt werden, und batteriebetriebene Empfänger für die Erfassung der Reifendaten, während das Fahrzeug sie passiert. Per Upload werden die erfassten Daten automatisch in die Goodyear-Cloud geladen. Zugriff und Reporting erfolgen komfortabel in der Flottenmanager- App und auf dem Web-Portal.

Bei zu niedrigem Reifendruck erhält der Flottenmanager sofort eine Warnmeldung, sodass er einem potenziellen Fahrzeugausfall und den damit verbundenen Kosten vorbeugen kann. Die Installation ist schnell und erfordert keine lange Standzeit der Fahrzeuge. Die Sensoren werden einfach auf den Ventilen montiert; die Reifen müssen dazu nicht abgenommen werden. Ist die Erstinstallation erfolgt, benötigt das System nur noch minimalen Wartungsaufwand. Die Lösung eignet sich vor allem für Transport- und Logistikunternehmen, deren Fahrzeuge regelmäßig auf den Betriebshof zurückkehren, und die eine einfache Lösung für die Reifendruckkontrolle suchen.