Ein nicht unumstrittenes Infrastrukturprojekt in Ostösterreich wird - zumindest zum jetzigen Zeitpunkt - nicht mehr weiterverfolgt. Das Verkehrsministerium hat die Pläne zur Verlängerung der russischen Breitspurbahn bis in den Raum Wien und den Bau eines Verladebahnhofs im Bezirk Bruck/Leitha oder Neusiedl/See eingestellt. „Die Erlassung einer Hochleistungsstrecken-Verordnung, die eine fortführende Planung des Vorhabens Breitspurbahn ermöglichen würde, ist derzeit nicht vorgesehen“, teilt Infrastrukturministerin Leonore Gewessler in Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage von Abgeordneten der SPÖ mit. Man werde in Österreich keine weiteren Schritte setzen, „da sich bei den ausländischen Partnern weder die Umsetzung noch Finanzierung des Gesamtprojektes abzeichnen.“