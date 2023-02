Das Güterbeförderungsgewerbe in der Wirtschaftskammer Österreich meldet, dass bei der Ausreise aus Großbritannien über die Terminals der Grafschaft Kent (Dover, Folkestone...) kein Kent Access Permit (KAP) mehr erforderlich ist. Den Hinweis gibt es auf der britischen Regierungs-Website gov.uk - vergleiche hierzu: gov.uk - KAP. Seit dem 1.1.2021 war es nötig gewesen, für jede Ausreise über Kent den KAP bereits vor Einfahrt in die Grafschaft über die Website "Check an HGV is Ready to Cross the Border" einzuchecken.

Die Website "Check an HGV is Ready to Cross the Border" wird eingestellt. Bei Zweifeln hinsichtlich der Vollständigkeit Ihrer für die Ausreise aus dem Vereinigten Königreich erforderlichen Papiere sollten Fahrer stattdessen die eigens eingerichteten "haulier advice sites" (https://www.gov.uk/guidance/haulier-advice-site-locations) anfahren und ihre Unterlagen von den dortigen Mitarbeitern prüfen lassen.