Die Verschmelzung des US-Nutzfahrzeugherstellers mit Traton wurde durch die Einreichung der Verschmelzungsurkunde am 1. Juli 2021 wirksam, das Closing ist somit erfolgreich abgeschlossen. Alle Navistar-Stammaktien sind nun im Besitz der Traton Group. Im Laufe des Juli 2021 soll Navistar von der Börse genommen und bei der US-Börsenaufsicht SEC deregistriert werden.

„Heute ist ein sensationeller Tag für die Traton Group und für unsere neuen Kollegen von Navistar, die nun Teil der globalen Traton-Familie sind. Von heute an werden wir gemeinsam intensiv am nachhaltigen Transport der Zukunft arbeiten. Darauf freut sich die gesamte Gruppe“, sagte Traton CEO Matthias Gründler und fügte hinzu: „Dass dieser Zusammenschluss trotz der Widrigkeiten der COVID-19-Pandemie so schnell und reibungslos zum Erfolg gebracht wurde, ist eine beeindruckende Team-Leistung auf beiden Seiten des Atlantiks. Dafür danke ich jedem einzelnen Beteiligten.“

„In den vergangenen fünf Jahren haben Navistar und die Traton-Marken sehr gut zusammengearbeitet, und wir freuen uns, nun Teil der globalen Traton Group zu werden“, sagte Persio Lisboa, Präsident und CEO von Navistar. „Unser einheitliches Verständnis von der Zukunft des Transportwesens und unsere gemeinsame Vergangenheit schaffen eine sehr solide Basis für unseren gemeinsamen Weg nach vorn. Die Transportbranche verändert sich rasant. Und diesen Wandel werden wir gemeinsam gestalten – zum Wohle unserer Kunden. Das Navistar-Team ist bereit für den nächsten Schritt der Zusammenarbeit.“

Traton und Navistar profitieren seit 2017 von einer strategischen Allianz, die durch höhere Einkaufskraft und die Integration neuer Technologien erheblichen Wert für beide Unternehmen generiert hat. Als neue Marke der Traton Group wird Navistar die wachsenden Anforderungen des Marktes besser bewältigen und seinen Kunden noch bessere Angebote unterbreiten können, vor allem beim Wechsel hin zur Elektromobilität und der Etablierung des autonomen Fahrens.

Durch den Zusammenschluss von Tratons führender Position auf dem europäischen und dem südamerikanischen Markt mit Navistars starker Präsenz in Nordamerika entsteht ein führendes Unternehmen mit globaler Reichweite und komplementären Fähigkeiten. Der Kaufpreis beträgt rund 3,7 Mrd USD.

Mit der Übernahme von NaviStar durch Traton und damit dem Volkswagen-Konzern ist der nordamerikanische Markt für schwere Lastkraftwagen noch stärker als bisher in der Hand europäischer Konzerne. Haushoher Marktführer ist schon seit Jahren Daimler mit den Marken Freightliner und Western Star. Volvo ist mit der Marke "Mack" ebenfalls schwer am US-Markt vertreten.