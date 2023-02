Das von Traton bereinigte operative Ergebnis liegt mit 1,1 Milliarden Euro etwa auf dem Niveau von 2019. Investor Siegfried Wolf wird bald das von der Schließung bedrohte Lkw-Werk von MAN in Steyr übernehmen. Der Vertrag über den Verkauf wurde am 10. Juni in München vom Aufsichtsrat besiegelt.

Im Vergleich zum Krisenjahr 2020 haben sich alle Werte stark verbessert. Insgesamt erreichte Traton einen Umsatz von 13,6 Milliarden Euro - um 3,5 Milliarden mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Absatz sprang um mehr als 48.000 auf mehr als 126.000 Fahrzeuge. Der Auftragseingang verdoppelte sich sogar fast auf 170.000 Fahrzeuge.

Auch für das Gesamtjahr ist Traton zuversichtlich. Sofern Corona keine zusätzlichen negativen Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf habe, gehe man davon aus mit der operativen Rendite den oberen Bereich der vorausgesagten Bandbreite von 5 bis 7 Prozent zu erreichen. Angaben zum Nettoergebnis für das erste Halbjahr 2021 wurden nicht gemacht. Mehr Details will Traton voraussichtlich am 30. Juli mitteilen. (APA/Red.)