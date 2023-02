Wie in den Vorjahren war Deutschland 2020 mit einem Transportaufkommen von 26,7 Mio. Tonnen beziehungsweise einer Transportleistung von 2,6 Mrd. Tonnenkilometer das mit Abstand wichtigste Versandland für in Österreich empfangene Güter. Danach folgten Italien (7,4 Mio. t; 0,9 Mrd. tkm), Ungarn (6,2 Mio. t; 0,7 Mrd. tkm), Tschechien (6 Mio. t; 0,8 Mrd. tkm), Slowenien (3,4 Mio. t; 0,5 Mrd. tkm) sowie die Slowakei (2,7 Mio. t; 0,5 Mrd. tkm).

Mit einem Transportaufkommen von 20,8 Mio. t bzw. einer Transportleistung von 2,3 Mrd. Tonnenkilometer war Deutschland auch das wichtigste Empfangsland für aus Österreich versendete Güter im Straßengüterverkehr. Weitere wichtige Länder waren Italien (8,1 Mio. t; 1,2 Mrd. tkm), Ungarn (5,6 Mio.; 0,7 Mrd. tkm), Tschechien (2,8 Mio. t; 0,4 Mrd. tkm), Slowenien (2,8 Mio. t; 0,5 Mrd. tkm) sowie Polen (2,2 Mio. t; 0,3 Mrd. tkm).

Mehr als ein Viertel des Transitverkehrs durch Österreich zwischen Italien und Deutschland

Der Transitverkehr zwischen Deutschland und Italien machte 2020 mit 19,1 Mio. Tonnen mehr als ein Viertel des Gesamttransits auf Österreichs Straßen (74,2 Mio. t) aus.Der durch Österreich transitierende Versand aus Italien (19,9 Mio. t) führte dabei zu 50,4 Prozent (10 Mio. t) nach Deutschland. 4,1 Mio. Tonnen wurden nach Polen und 1,9 Mio. Tonnen nach Tschechien befördert. Der Großteil des Versands aus Deutschland (17,1 Mio. t), der durch Österreich transitierte, ging zu 52,7 Prozent (9 Mio. t) wiederum nach Italien.

Danach folgten Ungarn (2,4 Mio. t), Slowenien (1,6 Mio. t) sowie Bulgarien und Rumänien (zusammen 1,5 Mio. t) als wichtigste Empfangsstaaten von in Deutschland eingeladener Fracht. Das Transportaufkommen aus osteuropäischen Staaten, das im Transitverkehr durch Österreich führte, betrug 24 Mio. Tonnen. Ungefähr ein Drittel davon (31,8% bzw. 7,6 Mio. t) wurde nach Italien versandt; weitere 28,1 Prozent beziehungsweise 6,7 Mio. Tonnen gingen nach Deutschland.

Ausländische Güterkraftfahrzeuge: Größtes Transportaufkommen durch polnische Fahrzeuge

Betrachtet man nur ausländische Güterkraftfahrzeuge auf Österreichs Straßen, so wurde 2020 das höchste Transportaufkommen (26,8 Mio. t) von in Polen zugelassenen Fahrzeugen erbracht. Danach folgten Fahrzeuge aus Ungarn (26 Mio. t) sowie Deutschland (24 Mio. t). Die größten Transportleistungen im Inland wurden mit 6,7 Mrd. Tonnenkilometer ebenfalls durch in Polen registrierte Fahrzeuge durchgeführt; gefolgt von Ungarn (4,3 Mrd. tkm) und Slowenien (3,6 Mrd. tkm). Die aus den Mautdaten zugeschätzten Drittstaaten trugen mit 8,9 Mio. Tonnen zu 1,6 Prozent am gesamten Transportaufkommen und mit zwei Mrd. Tonnenkilometer zu 3,8 Prozent an der gesamten Transportleistung bei.

Hinsichtlich der Registrierungsländer der Fahrzeuge nach Verkehrsbereichen, wurde der größte Anteil am Transportaufkommen im Inlandverkehr durch österreichische Fahrzeuge (97,5%) erbracht. Die größte Tonnage im grenzüberschreitenden Empfang beziehungsweiseVersand wurde von deutschen beziehungsweise österreichischen Fahrzeugen (16 % bzw. 18%) transportiert. Im Transitverkehr trugen polnische Fahrzeuge (20,6%) am meisten zum Transportaufkommen bei.