„Der dringende Bedarf für Sanierungsarbeiten zeigt einmal mehr anschaulich, dass die Belastungsgrenze nicht nur für Mensch und Umwelt, sondern auch für die Straßeninfrastruktur überschritten ist. Die anstehenden dringend notwendigen Bauarbeiten sind ein Vorbote für weitere Baustellen entlang des Brennerkorridors in den kommenden Jahren. Unsere Straßen leiden unter der Last des Schwerverkehrs, weshalb hier mit weiteren Sanierungen zu rechnen ist. Wir behalten uns auch hier vor, entsprechende Maßnahmen zu setzen. Denn die Verkehrs- und Versorgungssicherheit und damit der Schutz der Bevölkerung haben für uns oberste Priorität“, so Landeshauptmann Günther Platter und dessen Stellvertreterin Ingrid Felipe.