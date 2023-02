Fahrzeuge sind dem Kunden nur von Nutzen, wenn sie auf der Straße unterwegs sind. Die Wahl des bevorzugten Werkstattpartners ist Vertrauenssache und beruht auf langjähriger Erfahrung und Zusammenarbeit. TIP ist seit mehr als 50 Jahren Experte in der Verwaltung und Unterhaltung von schweren Nutzfahrzeugen. Das eigene Werkstattnetz, mit über 100 Stützpunkten in Europa, davon 20 allein in Deutschland, wird neben Neuerungen im Vermietsektor ebenfalls auf der NUFAM vorgestellt. Der TIP-Werkstattservice kann mit einer Servicevereinbarung von Kunden genutzt werden oder nach Bedarf ohne Vertragsbindung. Dabei bestimmt der Kunde Art und Umfang der Werkstattleistungen. “Wir sind auch im Werkstattservice echte Spezialisten und bauen unser Netzwerk weiter aus. Unsere Mechaniker kümmern sich um jeden Kunden, der auf den Hof fährt. Vom großen Logistiker bis hin zum selbstfahrenden Transportunternehmer”, so Oliver Bange.