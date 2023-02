Ost- und Westeuropa unterscheiden sich nicht nur in Bezug auf rechtsstaatliche Prinzipien, sondern auch auf die Infrastruktur. Die zukünftige Schaffung von Transeuropäischen Transportnetzen (Trans-European Transport Network, Ten-T) wird zwar Verbesserungen mit sich bringen, die gegenwärtige Situation jedoch nicht signifikant verändern. So lautet das Fazit mehrerer Forschungsprojekte zum Marktzugang in der EU mittels Flug-, Schiffs-, Straßen- und Bahnverbindungen, durchgeführt von dem auf regionale Analyse spezialisierten Studienprogramm "ESPON".

Dabei beobachteten die Forscher, dass in den meisten europäischen Regionen beim Zugang zu sämtlichen Verkehrsmitteln Veränderungen festzustellen seien. Die signifikantesten Verbesserungen beim Straßenverkehr gab es im Südwesten und im Norden Europas, während sich die Bahnverbindungen insbesondere in Süditalien, Nordgriechenland, in großen Teilen Portugals, in Spanien und Schweden sowie in einigen Grenzregionen verbessert haben (etwa zwischen Österreich, der Tschechischen Republik, Ungarn und der Slowakei).

Am unteren Ende der Rangliste steht den Forschern zufolge Zentralosteuropa, trotz der großen Infrastrukturprojekte, die Ost und West verbinden und den Marktzugang mittels Straßen- und Bahnverkehr potenziell gestärkt haben. Im Gegensatz dazu trugen Flugverbindungen signifikant zur Entwicklung des Zugangs bei, hieß es in der Studie.