Nach der Auffassung von Hannes Jarolim, dessen Kanzlei den ÖGB und den Betriebsrat des Werks Steyr vertritt, gelten die Standortgarantien wie ursprünglich vom Konzern abgegeben bis Ende 2030 und sind rechtsverbindlich. Die rund 2.300 Arbeitnehmer könnten demnach ihre Ansprüche bis Ende 2030 einklagen. Das Gleiche gelte auch für Investitionszusagen der MAN für den Standort. In Summe soll es demnach um Ansprüche in Höhe von mindestens 1,5 Mrd. Euro gehen.

„Es ist zur Kenntnis zu nehmen, dass sich das Management von MAN und Volkswagen nur wenige Monate nach Abschluss der Betriebsvereinbarungen Ende 2019 nicht mehr an diese gebunden fühlen will. Damit werden sie gegenüber den Arbeitnehmern in Steyr vertragsbrüchig. An der rechtlichen Qualität der Standortgarantien und den Ansprüchen der Arbeitnehmer ändert das aber nichts“, teilt Jarolim Partner per Aussendung mit.

Das will man in München so nicht auf sich sitzen lassen: „Den Vorwurf des Vertragsbruchs weist MAN zurück. MAN hat vertragsgemäß gehandelt und sich wortgenau an die getroffenen Vereinbarungen gehalten. Die Beendigung der Vereinbarungen war rechtmäßig und rechtswirksam. Das wurde durch mehrere rechtliche Gutachten, unter anderem vom renommierten Prof. Dr. Kietaibl, bestätigt. Die Unterstellung eines Vertragsbruchs entspricht nicht den Tatsachen und ist schlichtweg falsch“, so die MAN Truck & Bus SE.

Jarolim beruft sich auf den Umstand, dass die Investitions- und Standortgarantien im Rahmen der Betriebsvereinbarung im Austausch gegen Zugeständnisse der Belegschaft erfolgt waren. Die Arbeitnehmer wären demnach im Vertrauen auf die Zusagen von MAN in Vorleistung gegangen. Wie uns ein Mitarbeiter am Standort bestätigte, hätten viele Arbeitnehmer, nicht zuletzt aufgrund der garantierten Arbeitsplatzsicherheit, auch private Investitionen getätigt, etwa Grundstücke gekauft und Häuser gebaut. Diese Menschen würden laut Jarolim nun „im Regen stehen gelassen“.

Ganz ähnlich hatte zuletzt auch der unabhängige Zivilrechtsexperte und Rektor der Johannes Kepler Universität in Linz, Meinhard Lukas, argumentiert. Nachdem es von Arbeitnehmerseite offenbar auch eine Gegenleistung für den Kündigungsverzicht gegeben hat, sei dieser nach seiner Rechtsauffassung impliziter Bestandteil jedes individuellen Arbeitsvertrags geworden. Unabhängig vom laufenden Verfahren in München über die Rechtmäßigkeit der Aufkündigung der Standortsicherungsverträge an sich, könnten also auch gekündigte Mitarbeiter individuell auf Entschädigung klagen.