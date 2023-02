Das größte Lkw-Werk der Welt wird zum Zentrum für emissionsfreien Transport innerhalb des Produktionsnetzwerks von Mercedes-Benz Lkw. Unternehmensleitung und Betriebsrat haben ein entsprechendes Zielbild für den Standort Wörth vereinbart. Dabei soll auch die Produktion weiterer Lkw mit CO2-neutralem Antrieb dort angesiedelt werden. Neben dem eActros, der bereits im Oktober 2021 in Serie geht, ist künftig auch die Fertigung weiterer Zero Emission Trucks, wie z.B. eEconic und eActros LongHaul geplant. Daimler Truck wird dazu in den kommenden Jahren weiter substanziell in den Standort investieren – ein klares Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Deutschland und zum Mercedes-Benz Werk Wörth.