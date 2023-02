Die Schwarzmüller Gruppe hat für den französischen Markt ein Fahrzeug mit Kippervariante konstruiert. Der österreichische Hersteller der in Frankreich durch den Händler Berroyer SA vertreten ist, hat es mit einem neu entwickelten Heck geschafft, die nahezu multifunktionalen Anforderungen der Transporteure zu erfüllen.

"Frankreich spielt als Absatzmarkt für die Schwarzmüller Gruppe noch keine große Rolle. Aber wir haben Überlegungen, wie sich dies ändern soll. Vom Kippanhänger erwarten wir uns einen Impuls für die Performance in Frankreich", betont CEO Roland Hartwig am Unternehmenssitz Hanzing in Freinberg bei Schärding/OÖ. Die neuen Fahrzeuge werden seit Kurzem ausgeliefert und sehr positiv angenommen.

Der Schlüssel zum Erfolg ist die Rückwand des Kippanhängers. Sie lässt sich mit einer Hydraulik jederzeit nach oben öffnen und kippt nicht nur beim Entladevorgang auf. In der Folge sind große Steine sowie lange Teile beim Transport kein Problem. Das Heck ist überdies geteilt und lässt sich über zwei Türen seitlich öffnen. So steht die Mulde auch dann in voller Breite offen, wenn die Hydraulik nicht eingesetzt werden kann, zum Beispiel bei Platzmangel.

Zusätzlich sind in die Rückwand zwei Asphaltschieber eingebaut, um Mischgut an kleinere Straßenfertiger abzugeben. Auf diese Weise kann ein einziges Fahrzeug nicht nur Schüttgut, schwere Steine und lange Güter, sondern auch heißen Asphalt transportieren. Aus dem breiten Schwarzmüller Angebot kommen derzeit in Frankreich vor allem Stahlsegmentmulden zum Einsatz. Es gebe aber auch Bedarf an Vollalu-Kippern und Thermomulden, betont Hartwig. Neben den Kippern setzt Schwarzmüller über seinen Vertragshändler derzeit Fernverkehrsfahrzeuge und offene Plateauanhänger ab.