Schwarzmüller will Anfang 2023 mit seinem mobilen und aufklappbaren Plattform-Anhänger zum ersten Testeinsatz bereit sein. Für Schwarzmüller-CEO Roland Hartwig hat sein Unternehmen damit ein Tor aufgestoßen. "Wir sind nicht nur stolz auf die Partnerschaft, sondern wollen in dieses stark zukunftsorientierte Geschäftsfeld im Transportwesen expandieren." Mobile Vertipad ist ein Anhänger in den Größenordnungen eines herkömmlichen Fernverkehrstrailers, exakt zwölf Meter lang, 2,4 Meter breit und 3,9 Meter hoch. Auf das Fahrwerk wird ein Ladecontainer gebaut, der die VoloDrone aufnimmt. Damit daraus eine Start- und Ladefläche wird, muss sich der Anhänger auf Knopfdruck zu einer Plattform entfalten.

Das geschieht in zwei Schritten: Zuerst fährt aus dem Fahrwerk eine Unterkonstruktion aus Metallprofilen aus, dann faltet der Container seine Wände nach dem Origamiprinzip auf und es entsteht eine kreisförmige Plattform mit 20 Meter Durchmesser. Sie ist so schnell auf- wie wieder abgebaut und kann mit den Zugmaschinen an jeden anderen Ort gebracht werden. "Wir wollen unseren Industriekunden eine ganzheitliche Lösung anbieten, die jederzeit und ohne lange Vorlaufzeiten den Einsatz einer VoloDrone ermöglichen kann", sagte Christian Bauer, COO bei Volocopter. Die Plattform kann auf relativ geringe Belastung ausgelegt werden, die beladene VoloDrone wiegt ähnlich wenig wie ein Kleinwagen. Für Schwarzmüller ergeben sich dadurch völlig neue Möglichkeiten bei der Materialauswahl. Durch das geringe Gewicht würden Metalle wohl nur eine Übergangslösung sein, vermutet Schwarzmüller-CEO Hartwig.