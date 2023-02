Ziel der Initiative für verbesserte Arbeitsbedingungen ist es, die Situation an den Be- und Entladerampen zu verbessern und die Wertschätzung für Berufskraftfahrer zu erhöhen. Mit seiner Unterschrift setzt der deutsche Logistikdienstleister Schuon ein Zeichen für faire Arbeitsbedingungen im Straßentransport.

„Als Logistikdienstleister übernehmen wir systemrelevante Funktionen für die Versorgung der Gesellschaft. Das gilt vor allem für unsere Fahrer, die dafür tagtäglich in ihren Lkw unterwegs sind“, sagt Marc Bohnert, Speditionsleiter der Alfred Schuon GmbH. Schlechte Arbeitsbedingungen an den Rampen sorgten jedoch dafür, dass immer weniger Menschen diesen Beruf ergriffen. „Es ist höchste Zeit, die Wertschätzung und Attraktivität in der Straßentransportbranche zu steigern, um dem gravierenden Fachkräftemangel etwas entgegenzusetzen“, so Bohnert.

Das Haiterbacher Familienunternehmen hat deshalb entschieden, sich der internationalen Charta zur Verbesserung der Behandlung von Fahrern an Lieferstandorten anzuschließen. „Gemeinsam mit vielen weiteren Akteuren wollen wir dazu beitragen, die Arbeitsbedingungen und Betriebsabläufe entlang der Lieferketten zu optimieren und für ein respektvolles Miteinander zu sorgen“, erklärt der Speditionsleiter.

Mit der Unterzeichnung verpflichtet sich der Logistikdienstleister auf die Einhaltung der Grundsätze der Charta, von denen viele bei Schuon bereits an der Tagesordnung sind. Dazu zählen eine transparente und respektvolle Kommunikation zwischen allen Transportbeteiligten oder der Einsatz von geeigneten Fahrzeugen und geschultem Personal. Das Abkommen nimmt aber auch die Mitarbeitenden in die Pflicht, wie Frank Wohlgemuth, Leiter Fuhrpark und Fahrpersonal bei Schuon, berichtet: „Unsere Fahrer arbeiten bereits an einem Regelwerk, in das die Bestimmungen der Charta einfließen werden.“