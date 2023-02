Harald Woitke verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Transportbranche. Er steht bereits seit Längerem in Diensten von Scania – von 1998 bis 2001 als Regionaldirektor in der Niederlassung Stuttgart, von 2001 bis 2005 als Regionaldirektor für Betriebe in Berlin, Magdeburg und Hannover, bis 2008 als Leiter des Busvertriebs in Deutschland, ab 2008 als Geschäftsführer der Scania-Unit East Adriatic Region und seit 2015 als Geschäftsführer von Scania Polen.

Nach 13 Jahren im Ausland kehrt er nun nach Deutschland zurück, um mit der Region Deutschland und Österreich den wichtigsten europäischen Absatzmarkt zu leiten. „Die Transportbranche durchläuft derzeit einen starken Umbruch, und wir bei Scania möchte unsere Kunden bei diesem Wandel hin zu einem nachhaltigen Transportwesen begleiten“, betont Harald Woitke.