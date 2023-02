Das Schweizer Logistikunternehmen Rhyner zeigt vor, wie es in der Lebensmittellogistik mit E-Fahrzeugen funktionieren kann. Auf dem Dach des Kühlkofferaufbaus eines Renault Trucks D Wide Z.E. ist eine Photovoltaikanlage installiert worden, um das Kühlaggregat besonders an sonnenintensiven Tagen und damit verbundenem hohen Kühlbedarf mit grünem Strom versorgen zu können. Gleichzeitig schont dies die Traktionsbatterie und trägt damit entscheidend zur Reichweite bei. Der Einstieg in die Elektromobilität bedeutet für Unternehmen, wie auch bei Rhyner Logistik, oftmals die Implementierung einer eigenen Infrastruktur, um die emissionsfreien Renault Trucks Z. E. perfekt in die Supply Chain integrieren zu können. Hier arbeitet das Unternehmen seit mehr als einem Jahrzehnt mit Renault Trucks zusammen.

"Wir analysieren mit Unternehmen den exakten Bedarf und arbeiten gemeinsam die perfekte Fahrzeugkonfiguration am Schnittpunkt zwischen Nutzlast, Reichweite und TCO aus", sagt Berberat. Dies geht bis hin zu umfassenden Bedarfsanalysen zur Definition der optimalen Batteriegröße, die bei unseren Renault Trucks D und D Wide zwischen drei und sechs Modulen bestehen kann. Der ausgereifte Range Simulator von Renault Trucks berücksichtigt neben dem Eigengewicht des Fahrzeuges auch den Beladungszustand zwischen den Stopps, die Anzahl der Ladebordwandmanipulationen oder die Leistung eines Kühlaggregates. In direktem Zusammenhang mit der kalkulierten Route steht die zur Verfügung stehende Leistung der Batterie über die gesamte Einsatzzeit." Auf diese Weise wird die Lebensdauer des Fahrzeugs bzw. der Batterie und damit die TCO über die Nutzungsdauer berechnet.