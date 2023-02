Der von VW Nutzfahrzeuge vorgestellte neue T7 Multivan konnte bereits den Red Dot Design Award für sich beanspruchen. „Ganz besonders stolz sind wir darauf, dass wir einen der renommiertesten Design-Preise – just in time zur Weltpremiere – gewonnen haben, den Red Dot Design Award. Danke an alle, die das möglich gemacht haben", über die Auszeichnung freut sich der Chefdesigner von Volkswagen Nutzfahrzeuge, Albert Kirzinger.

Der Red Dot Award gilt als einer der weltweit renommiertesten Designwettbewerbe. 2021 haben Unternehmen aus 60 Nationen mehr als 7.800 Produkte zur Bewertung eingereicht. Die aus 50 internationalen Experten bestehende Jury beurteilte unter anderem Innovationsgrad, Funktionalität, Ergonomie, Langlebigkeit, ökologische Verträglichkeit, Qualität sowie den symbolischen und emotionalen Gehalt.

„Der neue Multivan begeistert mit seinem innovativen Design des Interieurs, das die Anpassung an unterschiedlichste Nutzungsszenarien ermöglicht und mit seinem ebenen Boden und vielen sorgsam gestalteten Details ein völlig neues Raumgefühl vermittelt. Auf beeindruckende Weise verbindet die Gestaltung zudem Bulli-typische Designelemente mit einem zeitgemäßen und sympathischen Erscheinungsbild, das mit ausgewogenen Proportionen überzeugt und lange aktuell bleiben wird,“ so die Jury.