Worauf es bei der Wahl der Lkw folglich ankommt, ist vor allem eine hohe Standfestigkeit der Maschine und ein guter Service. Mit beidem wurde Peintner beim Händler und Servicepartner von Mercedes-Benz, der Firma Pappas, fündig. Die jüngsten zwei Neuzugänge im Fuhrpark erwarb das Unternehmen bei Pappas Steiermark in Niklasdorf. Es sind dies zwei 4-Achs-Fahrgestelle des Typs Mercedes Arocs, ein Fahrmischer und eine mobile Betonpumpe mit satten 37 Metern Länge. „Gerade beim Mischer ist der Mercedes vom Radstand her das beste Auto. Hinzu kommt die hohe Wendigkeit und die intuitive Bedienung des Fahrzeugs“, erklärt Herbert Peintner. Auch das Automatikgetriebe schaltet einwandfrei und erleichtert so dem Fahrer den Alltag im Job. Ein weiterer Aspekt ist die Kompetenz des Mercedes-Partners Pappas. Sowohl die Zusammenarbeit mit dem Aufbauer bei der Bestellung als auch der laufende Service der Fahrzeuge funktionieren reibungslos. „Die Werkstatt ist in der Nähe und die Betreuung ist super, in diesem Punkt sind wir sehr zufrieden“, sagt Firmenchef Peintner.