Essenzieller Bestandteil des Projekts "Grünes Graz" sei die Installation der geeigneten Ladeinfrastruktur. Im September 2020 wurden in der Zustellbasis am Grazer Hauptbahnhof 65 E-Ladestationen in Betrieb genommen, welche über ein intelligentes Lademanagement verfügen. Bei elf davon handle es sich um Schnellladestationen mit je 22 Kilowatt (kW). Die Ladestationen sind integriert in ein Lade- und Lastmanagement, wobei eine intelligente Software die Beladung der Batterien so steuere, dass alle Fahrzeuge verbrauchsoptimal geladen werden können. Diese modernen Ladeparks ermöglichen nicht nur das gleichzeitige Laden einer größeren Anzahl an E-Fahrzeugen, sondern können auch ohne wesentliche Umbauarbeiten der Elektroinstallationen eines Standorts integriert werden. Die Grazer Zustellbasis würden damit nicht nur den größten Ladepark mit smarter Ladesoftware in Österreich betreiben, sondern zählt auch im europäischen Vergleich zu den Vorreitern.

Im Logistikzentrum in Kalsdorf wurden im September 2021 weitere 70 Ladestationen (davon 22 Schnelllader) installiert, wodurch nun die gesamte E-Flotte für das Grazer Zustellgebiet auf Strom umgestellt werden konnte. Zum Einsatz käme ausschließlich grüner Strom aus Österreich: Bereits heute besäße die Österreichische Post sechs Photovoltaikanlagen auf den Dächern ihrer Logistikzentren, die gesamt eine Leistung von rund 2.600 Kilowatt peak (kWp) erbringen, weitere knapp 900 kWp sind in Umsetzung, 1.200 zusätzliche kWp in Planung. Damit soll langfristig eine Verdopplung auf insgesamt rund 5.000 kWp erreicht werden, mit denen auch teilweise die Sortiermaschinen in den Logistikzentren sowie die gesamte E-Flotte mit grünem Sonnenstrom geladen werden soll.