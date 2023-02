Schwarzmüller, der Fahrzeugbauer aus Oberösterreich, freut sich über mehr als 1.100 zugelassene Anhänger in Polen. Damit wurde das ehrgeizige Vertriebsziel der Schwarzmüller-Gruppe für 2021 bereits übererfüllt. "Die Anstrengungen in diesem Markt haben sich gelohnt", freut sich Geschäftsführer Roland Hartwig. "Wir können unser Geschäftsmodell mit hochwertigen Nischenprodukten sehr dynamisch umsetzen. Denn hier sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen anhaltend positiv", so Hartwig.

Noch deutlicher sei die positive Entwicklung bei den Auftragseingängen: Sie liegen 2021 in Summe bei mehr als 1.600 Stück. Das seien fast dreimal so viele wie im Vor-Corona-Jahr 2019. Der aktuelle Marktanteil von Schwarzmüller in Polen liegt bei etwa 3,5 Prozent. Vom breiten Portfolio der Schwarzmüller-Gruppe verkaufen sich im osteuropäischen Land derzeit die Fernverkehrsfahrzeuge am besten. Sie würden aktuell etwa 80 Prozent ausmachen.