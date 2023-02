Peugeot wird bis Ende 2021 in Europa 4.000 elektrische Nutzfahrzeuge ausgeliefert haben und verfügt bereits über einen Auftragsbestand von 10.000 Fahrzeugen. Mit der Einführung des Peugeot e-Partner und des Peugeot e-Boxer in diesem Herbst, die sich zum Peugeot e-Expert gesellen, der letztes Jahr auf den Markt gebracht und mit dem Titel "International Van of the Year" 2021 ausgezeichnet wurde, ist die gesamte Palette der leichten Nutzfahrzeuge des Herstellers jetzt elektrisch.

Die elektrischen Transporter von Peugeot zeichnen sich dadurch aus, dass sie im Vergleich zu den Dieselversionen keine Kompromisse hinsichtlich des Ladevolumens oder der Zweckmäßigkeit eingehen und gleichzeitig alle Vorteile des Elektromotors bieten: niedrigere Betriebskosten, einfaches Fahren, sofortige Beschleunigung, hohes Drehmoment und die völlige Abwesenheit von Lärm, Vibrationen, Gerüchen und Emissionen.

Neben diesen hundertprozentig vollelektrischen Fahrzeugen wird Peugeot noch in diesem Jahr die Produktion seines ersten Brennstoffzellen-Elektrotransporters, des Peugeot e-Expert Hydrogen aufnehmen. "Wie angekündigt haben wir bis Ende 2021 eine zu 100 Prozent elektrifizierte Nutzfahrzeugpalette", sagt Linda Jackson, Global CEO Peugeot. "Um weiteren Kundenbedürfnissen gerecht zu werden, werden wir in den kommenden Wochen eine Wasserstoff-Brennstoffzelle für unseren Transporter anbieten, was unser kontinuierliches Engagement für Innovationen unterstreicht", betont Xavier Peugeot, Geschäftsführer des Unternehmensbereichs Nutzfahrzeuge der Stellantis Gruppe.