Software ist das zentrale Element in der pepper-eigenen Technologie. Das österreichische Team wird die koordinierende Leitung der Softwareentwicklung für die gesamte pepper Gruppe übernehmen und stellt das Kompetenzzentrum für die Steuergeräteentwicklung dar. Zudem fokussiert sich der Standort Wien auf Umrüstprojekte zur Elektrifizierung von Lkw. Das zunächst achtköpfige Ingenieursteam am österreichischen Firmensitz hat bereits in der Vergangenheit erfolgreich an pepper-Projekten mitgearbeitet und soll in den nächsten Monaten sukzessive wachsen.

"Wir werden den personellen Aufbau in allen Entwicklungsbereichen forcieren, um unseren ambitionierten Zielen gerecht zu werden. Als Technologie- und Forschungsstandort bietet Wien hierfür die idealen Voraussetzungen", so Manfred Heidegger, der die Geschäfte vor Ort leiten wird. Mit Blick auf den österreichischen Markt führt Heidegger weiter aus: "Wir haben in Österreich bereits Kunden für uns gewinnen können. Ein elektrifizierter Lkw ist im Raum Graz bei der Spedition Temmel im Einsatz. Außerdem wurden bei ausgewählten Kunden erste Testfahrten mit einem etrofit Bus im Linienverkehr durchgeführt."

