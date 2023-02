Das Flughafenlöschfahrzeug Panther der Firma Rosenbauer prägt die Fahrzeugkategorie seit 30 Jahren. Flughafenlöschfahrzeuge sind die Königsklasse unter den Feuerwehrfahrzeugen. Sie müssen tausende Liter Löschmittel transportieren, um mit den Mengen an Kerosin, die bei einem Flugzeugunfall in Brand geraten können, fertig zu werden. Sie benötigen eine Hochleistungslöschtechnik, um die großen Löschmittelmengen so rasch wie möglich ausbringen zu können.

Und sie müssen über starke Antriebe und hochgeländegängige Allrad-Chassis verfügen, denn für den Sprint von der Airport-Wache zum Einsatzort, der überall auf dem Flughafengelände sein kann, haben sie nur drei Minuten Zeit. Der 36 Tonnen schwere Panther hat mehr als 11.000 Liter Löschmittel an Bord, die die bei einer löschtechnischen Systemleistung von 6.000 l/min in weniger als zwei Minuten ausgebracht sind. Es wird von einem 1.000-PS-Motor in 24 Sekunden von 0 auf Tempo 80 beschleunigt und erreicht auf seinem 8x8-Chassis eine Höchstgeschwindigkeit von 135 km/h.