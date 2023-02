Bereits 1966 setzte der Familienbetrieb Taubenreuther im deutschen Kulmbach auf den Import von hochwertigem Zubehör und umfassende Adaptionen von Serienfahrzeugen. Der Entschluss, das zu großen Teilen aus Australien und USA importierte Zubehör nicht nur zu verkaufen, weiterentwickeln und wenn machbar auch mit TÜV-Gutachten zu versehen, sondern auch vor Ort einzubauen, fiel zeitgleich mit der Gründung. 1990 wurde für den boomenden österreichischen Markt eine eigene Gesellschaft gegründet.

Die Offroad-Kompetenz aus zahlreichen Teilnahmen an internationalen Offroad-Wettbewerben ist dabei nur ein Baustein, hat man sich längst auch im Kommunalfahrzeugbereich, im Rettungswesen und bei der Adaption von Militärfahrzeugen etabliert. Seit einigen Jahren ist Taubenreuther im Bereich des technischen Campingzubehörs aktiv und bietet neben Dachzelten auch komplette Pick-Up-Ausbauten, Kühlboxen und hochwertige Campingausstattungen. Weniger bekannt ist das große Industriewinden-Angebot.

Taubenreuther bietet in Österreich zudem den Einbau aller vertriebenen Technikprodukte an, übernimmt die damit einhergehenden Garantieleistungen und sorgt für die gesetzeskonforme Montage von Zubehör und Anbaugeräten. Durch das Festhalten an den Original-Anbaupunkten der Fahrzeuge ist in den allermeisten Fällen eine Rückrüstung auf den Basiszustand, wie er fallweise beim Verkauf des Fahrzeuges gewünscht wird, möglich.

Geschäftsführer Peter Taubenreuther ist es, der sich gemeinsam mit seiner Österreich-Crew der konsequenten Anpassung des Angebots annimmt und parallel zur Leitung der Zentrale im deutschen Kulmbach auch nahezu jede Woche in Anthering bei Salzburg anzutreffen ist. Dort verfügt Taubenreuther nicht nur über eine komplett ausgerüstete Werkstatt, sondern auch über einen klassischen Verkaufsraum und ein Lager für Ersatzteile.