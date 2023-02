Einer Aussendung der Fachgruppe Güterbeförderungsgewerbe in der Wirtschaftskammer Oberösterreich zufolge, hat Deutschland Österreich, wie bereits im Gespräch stand, als Hochrisikogebiet für Covid-19 eingestuft. Damit treten ab 14. November betreffend Einreise in die Bundesrepublik Deutschland wieder Melde- und Quarantäneregelungen in Kraft. Wichtig: Der Güterverkehr bleibt davon ausgenommen!

Die Fachgruppe weißt auf folgende Links hin, unter denen Sie weitere Informationen finden:

Übersicht Corona-Regeln bei der Einreise nach Deutschland

Änderung der Einreisebestimmungen Deutschland

(Quelle: Fachgruppe Güterbeförderungsgewerbe, WKÖ Oberösterreich; Stand: 12.11.2021)