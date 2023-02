Bei einer Übergabefeier im Iveco-Werk in Vysoké Mýto/CZ wurden die Schlüssel an die Vertreter von ÖBB Postbus übergeben. An jenem Standort, an dem die Crossway-Baureihe gefertigt wird. Anwesend waren Peter Schmolmüller und Andreas Bittermann (beide Regional Management North, Linz) sowie Mario Tallian, Technical Director und Vladimir Homola von CSAD, einer Tochtergesellschaft von ÖBB Postbus.

Der 50.000 Crossway, der an ÖBB Postbus ausgeliefert wurde, ist Teil des 2016 unterzeichneten Vertrags über die Lieferung von über 200 Crossway und Crossway LE. Das besondere Modell wird in Linz in Betrieb gehen, womit die laufende Flotte von ÖBB Postbus auf fast 1.300 ausgelieferte Einheiten anwächst. Damit handelt es sich es sich um die größte Iveco-Busflotte im Raum D-A-CH.