Die Güterbeförderer verlangen Erleichterungen im Rahmen der Ökologisierung des Verkehrs. "Es darf nicht vergessen werden, dass die Transportbranche mangels verfügbarer Alternativen derzeit noch auf den Einsatz von fossilen Treibstoffen, allen voran Diesel, angewiesen ist", so Günther Reder, Obmann des Fachverbands Güterbeförderung in der Wirtschaftskammer Österreich.

Zu ihren Forderungen gehören die Abschaffung des Nacht-60ers für Lkw, der Einsatz von Lang-Lkw und die Erhöhung des höchst zulässigen Gesamtgewichts bei schweren Aufbauten. "Ein Drittel aller Fahrzeuge hat schwere Aufbauten wie etwa Ladekräne oder Kippvorrichtungen. Durch eine moderate und technisch unproblematische Gewichtserhöhung um zehn Prozent könnten Lastkraftfahrzeuge effizienter genutzt werden, was wiederum erhebliche CO2-Einsparungen bewirkt", betonte Reder am Dienstag in einer Aussendung. (red/apa)