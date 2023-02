Ab August 2021 ist der neue Fuso Canter über das Fuso-Händlernetz in ganz Europa bestellbar. Der Fuso Canter ist dank des kleinsten Wendekreises seiner Klasse, seiner hohen Nutzlast und seiner Vielseitigkeit seit Jahrzehnten international ein Verkaufsschlager unter den leichten Lkw. Seit Markteinführung im Jahr 1963 wurden über 4,5 Millionen Fuso Canter weltweit produziert. Wie sein Vorgänger ist der neue Fuso Canter in fünf Gewichtsklassen (3,5t bis 8,55t), mit sechs Radständen (2.500 mm bis 4.750 mm), drei starken Motoren (130 bis 175 PS) und drei Kabinenvarianten (Standard (1,7m Breite), Komfort (2,0m) und Doppelkabine (2,0m) erhältlich. Neu ist, dass Fuso den 3,5 Tonnen Canter jetzt auch mit S-Kabine in allen Rechtslenker-Märkten anbietet und mit einem neuen Radstand von 3.400 mm für die 3S-Modelle die Aufbaufreundlichkeit verbessert. Mit einer neuentwickelten kompakten Abgasanlage erfüllt der neue Fuso Canter zudem die Abgasnorm Euro VI – Step E.