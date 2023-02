Der neue Obmann der oberösterreichischen Transporteure, Günther Reder, führt gemeinsam mit seinem Bruder Harald die 1903 als Familienunternehmen gegründete Reder Group. Das Unternehmen hat seine Zentrale in Hörsching und weitere sieben Standorte in Oberösterreich, Salzburg und Niederösterreich. Die Reder Group ist mit aktuell über 400 Mitarbeitern und rund 250 ziehenden Fuhrparkeinheiten auf individuelle Transport- und Logistiklösungen spezialisiert. Neben Reder Transporte gehören auch Tazytrans Logistik und die Erro Spedition zur Gruppe.

Günther Reder setzt sich bereits seit mehreren Jahren aktiv für die Anliegen der heimischen Transportwirtschaft ein. Seit Mai 2019 ist er als Fachverbandsobmann in der Interessenvertretung ranghöchstes Sprachrohr der gesamten österreichischen Transportbranche.

Mit dem Ausscheiden von Franz Danninger ergeben sich im Führungstrio der oberösterreichischen Transportwirtschaft weitere Personalrochaden. Neben Michael Hofstädter unterstützt künftig als neuer Obmann-Stellvertreter auch Hubert Schlager (53) Fachgruppenobman Günther Reder in seinem Einsatz für die Branche. Schlager ist 1994 in das elterliche Unternehmen eingetreten und führt die in Saxen ansässige Schlager Transport Logistik GmbH seit dem Jahr 1995. Das Mühlviertler Transportunternehmen beschäftigt aktuell 43 Mitarbeiter. Schlager ist seit 2004 als Bezirkssprecher der Perger Transporteure und Fachgruppenausschussmitglied tätig, zudem engagiert er sich seit 2006 im Bezirksstellenausschuss der WKO Perg.

Abgesehen von den allgemein schwierigen Rahmenbedingungen sieht Reder die heimische Transportwirtschaft vor allem durch Maßnahmen zur Senkung des CO2-Ausstoßes im Rahmen der österreichischen Klimastrategie gefordert. Sich hier aktiv in eine sachliche Diskussion einzubringen und auf unverrückbare Fakten aufmerksam zu machen, sieht Reder neben der kontinuierlichen Imagebildung für die Transportbranche als vorrangige Aufgaben in seiner Rolle als neuer Fachgruppenobmann.

Reder will das Werk seines Vorgängers Franz Danninger fortführen, dem er für seinen mehr als dreieinhalb Jahrzehnte langen Einsatz für die heimische Transportwirtschaft – seit 2013 an der Spitze der oberösterreichischen Transportbranche, von 2014 bis 2019 als Fachverbandsobmann auch bundesweit – ein großes Dankeschön aussprach.