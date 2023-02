Mit einem hohen Besucherandrang schließt Österreichs größte Messe für Camping- und Caravaning nahtlos an das Rekordjahr von 2019 an. Über 41.500 Camping- und Caravaning Begeisterte besuchten an 5 Messetagen die Stände der Aussteller. Für die Veranstalter besonders erfreulich war die große Zahl an Einsteigern, Familien und jungen Menschen. Schon Mittwoch in der Früh wurde das Engagement aller Beteiligten belohnt. Menschentrauben am Eingang, volle Hallen von der ersten Minute an. Die 3G-Regeln wurden dabei aber von den Besuchern anstandslos umgesetzt. Das erfreute auch die Aussteller, denen es trotz der sehr schwierigen Lieferbedingungen gelungen war, viele aktuelle Modelle, die ihre Premiere kurz zuvor in Düsseldorf gefeiert hatten, nach Österreich zu bringen.

Messedirektor Robert Schneider zeigt sich sehr glücklich über diesen Erfolg: "Unser Messegelände wurde in den letzten Tagen regelrecht gestürmt, das freut mich persönlich sehr für unsere Aussteller, aber vor allem auch für unser Team. Denn man merkt einmal mehr, dass Messen durch nichts zu ersetzen sind und die Besucher sich nach dem persönlichen Beratungsgespräch sowie dem Touch- & Feel-Erlebnis sehnen."

Sichtlich erleichtert ist auch Messeleiterin Petra Leingartner: "Es ist ein großes Aufatmen und eine nicht minder große Bestätigung für mein Team und mich, wenn man sieht, wie erfolgreich der heurige Caravan Salon dem Gegenwind zum Trotz schlussendlich war. Mir bleibt eigentlich nur mich für das entgegengebrachte Vertrauen seitens der Aussteller und der Besucher gleichermaßen zu bedanken. Es war an jedem der Messetage toll, wie sich die Hallen gefüllt haben. Wir sehen dies als Auftrag im nächsten Jahr mit noch mehr Angebot zu punkten - beflügelt vor allem durch das großartige Feedback unserer Aussteller."